Identificar las sustancias químicas empleadas durante la fumigación, determinar el daño ocasionado a las especies protegidas

Como parte de las diligencias ministeriales, la FGR requirió con carácter urgente al director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Andrés Herrera Sosa, informar si existía autorización para realizar la fumigación, si se efectuaron visitas de inspección y si se tiene registro de la muerte de mariposas monarca u otras especies protegidas.

FGR otorga tres días hábiles para entregar información

El agente del Ministerio Público Federal, Rubén Martín Olvera y Aguilar, otorgó un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio, para entregar la información y las copias certificadas de la documentación relacionada con los hechos, bajo apercibimiento de imponer una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización a los servidores públicos que incumplan injustificadamente el requerimiento.

El caso se hizo público tras la difusión de imágenes de mariposas monarca presuntamente afectadas por la fumigación en el Parque Sierra Alta, realizada previo a una jornada de vacunación. Lorena de la Garza reconoció la intervención de su equipo y ofreció disculpas públicas.

Movimiento Ciudadano presentó denuncia por posibles delitos ambientales

El pasado 19 de noviembre, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León presentó una denuncia ante la FGR contra Lorena de la Garza y quienes resulten responsables por posibles delitos ambientales.

Entre los elementos aportados a la Fiscalía se incluyó el pronunciamiento público de la propia diputada priista, en el que reconoció que su equipo realizó una fumigación que no debió efectuarse durante el paso migratorio de la mariposa monarca.

La diputada emecista Marisol González sostuvo que los legisladores carecen de facultades para ordenar fumigaciones en espacios públicos, por lo que solicitó esclarecer quién autorizó los trabajos por parte del Gobierno de Monterrey.

Por su parte, Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que la denuncia responde a una exigencia ciudadana para que se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.

Solicitan peritajes e identificación de sustancias químicas

Los legisladores solicitaron a la FGR practicar inspecciones y peritajes ambientales, identificar las sustancias químicas empleadas durante la fumigación, determinar el daño ocasionado a las especies protegidas y preservar las evidencias digitales relacionadas con los hechos.