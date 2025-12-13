FGR recupera $62 millones de pesos de la 'Estafa Maestra'

La Fiscalía General de la República anunció hoy que obtuvo una histórica sentencia de reparación del daño a favor del Estado Mexicano por $62,877,192 pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció hoy que obtuvo una histórica sentencia de reparación del daño a favor del Estado Mexicano por $62,877,192 pesos, en un caso de uso indebido de atribuciones y facultades contra dos exfuncionarios implicados en un esquema de subcontratación irregular.

El caso se centra en la responsabilidad penal de Ricardo “M” y José “M”, quienes, en sus respectivos roles como servidor público de una dependencia federal y autoridad de una universidad en el Estado de México, firmaron un convenio que causó un grave perjuicio a la hacienda pública.

Irregularidades en subcontratación

Según la investigación, las personas condenadas suscribieron un acuerdo en el que se advirtieron serias irregularidades. La universidad, que fungió como intermediaria, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a un precio significativamente inferior.

Esta acción no garantizó las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad y oportunidad, lo que resultó en un daño patrimonial que asciende a los más de $62 millones de pesos. El esquema se alinea con las prácticas detectadas en casos de desvío de recursos conocidos como "La Estafa Maestra", al utilizar instituciones educativas para triangular fondos.

Condena y sustitutivos legales

El Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para asegurar la resolución judicial contra Ricardo “M” y José “M”.

A ambos se les concedieron sustitutivos legales contemplados en el Código Penal Federal, lo que les permite evitar la prisión o reducir su sentencia bajo ciertas condiciones. La condición primordial y obligatoria para la aplicación de estos sustitutivos es que se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado por la cantidad a la que fueron condenados.