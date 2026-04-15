FGR reconoce Rancho Izaguirre como campo de adiestramiento

Se reiteró que esto ocurrió luego de seguir una de las líneas de investigación, la cual apuntaba a la presunta utilización del predio por el crimen organizado

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La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que el Rancho Izaguirre era utilizado como campo de adiestramiento utilizado por una organización criminal, en el Estado de Jalisco.

Luego de realizar una visita el pasado 10 de abril, el vocero Ulises Lara López dio a conocer que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se encuentran autorizados a realizar despliegues en el Rancho Izaguirre.

En un video difundido en redes sociales, Lara López afirmó que el operativo cuenta con la autorización de la dependencia federal, la cual, con ayuda de personal especializado, lleva a cabo diversas acciones sobre el terreno desde que se dio a conocer los hechos ocurridos desde marzo del 2025.

"El pasado 10 de abril se realizó una visita al predio por parte de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas con la debida autorización otorgada por la autoridad jurisdiccional. Todo a vez que se cuenta con una técnica de cateo subsistente en la que equipos multidisciplinarios han procesado el predio ininterrumpidamente desde marzo de 2025.

#InformaciónRelevante Sigue el mensaje a medios del Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la #FGR, el Dr. @UlisesLaraLopez, con relación a investigación en Teuchitlán, Jalisco.



▶️ https://t.co/jWQw7sdkHn — FGR México (@FGRMexico) April 14, 2026

Reiteró que una de las líneas de investigación que se seguían era que el predio era utilizado como un campo de adiestramiento de una organización criminal, por lo que se brindó información de manera pertienente a los integrantes de los colectivos.

"Se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios."

Ante esto, agentes del Ministerio Público proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas y las incorporaron en las carpetas de investigación correspondientes. En tanto, los indicios localizados se encuentran en análisis del personal perteneciente al Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Colectivos confirman visita a predio de Rancho Izaguirre; exigen justicia

Ante esto, el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó que se llevaron a cabo los recorridos informados por parte de la Fiscalía General de la República para brindar información sobre las técnicas desplegadas en el Rancho Izaguirre.

A través de una publicación difundida en redes sociales, el colectivo dio a conocer que ingresó al preedio con autorización y bajo los protocolos correspondientes a un cateo "respetando en todo momento el trabajo pericial y la cadena de custodia."

"Durante esta intervención, peritos nos compartieron información técnica sobre los hallazgos. Sin embargo, entendemos que por la naturaleza de la investigación, aún no se pueden detallar públicamente todos los resultados."

Fuimos testigos de la información presentada por la @FGR_SV respecto a los avances en el caso del Rancho Izaguirre.

Como colectivo, es importante señalar que nuestro ingreso al predio se realizó con autorización y bajo los protocolos correspondientes a una diligencia de cateo,… — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) April 14, 2026

Aunque agradecieron la apertura en el caso por parte de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, siguen exigiendo justicia para las víctimas.