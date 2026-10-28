FGR procesa a cuatro por presunta red de secuestro en Edomex

El seguimiento permitió detectar indicios de que el grupo tenía otros secuestros en preparación, algunos de manera simultánea

La investigación de un secuestro ocurrido en Toluca permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) identificar una presunta red delictiva relacionada con el homicidio de un agente federal durante un operativo para impedir otra privación de la libertad en el Estado de México. Cuatro personas fueron vinculadas a proceso y una quinta permanece detenida, pendiente de su audiencia inicial.

La Fiscalía informó este martes 27 de octubre que las pesquisas se intensificaron después del ataque contra elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), ocurrido el 12 de octubre en Almoloya. El agente murió durante la intervención y el secuestro que las autoridades buscaban evitar no se consumó.

Un secuestro en Toluca llevó a identificar al grupo

La indagatoria comenzó a mediados de 2026, cuando una persona fue privada de la libertad en Toluca. Mediante trabajo de gabinete y de campo, los investigadores identificaron vehículos, domicilios y posibles responsables.

El seguimiento permitió detectar indicios de que el grupo tenía otros secuestros en preparación, algunos de manera simultánea. Ante esa información, agentes de la PFM, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, desplegaron el operativo del 12 de octubre.

De acuerdo con la FGR, posibles integrantes de la organización abrieron fuego contra los policías durante la intervención y privaron de la vida a uno de ellos. La dependencia no precisó quién habría realizado los disparos que causaron su muerte.

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso

Tras esos hechos fue detenida Norma “N”, quien presentaba heridas y presuntamente tenía un arma de fuego y cartuchos. Recibió atención en un hospital y posteriormente un juez determinó su vinculación a proceso.

En actuaciones posteriores, Daniel “N”, Carlos “N” y Arlet “N” fueron puestos a disposición de la FGR tras ser detenidos con armas de fuego. Los tres también quedaron vinculados a proceso.

Cateo permitió detener al presunto negociador

El análisis de la información asegurada permitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificar a Rogelio “N” como posible negociador del grupo.

Durante la vigilancia de un domicilio relacionado con el caso, los investigadores observaron, entre otros indicios, a personas con armas largas. Con autorización judicial, ejecutaron un cateo el 22 de octubre y detuvieron a Rogelio “N”, quien esperaba su audiencia inicial al difundirse el informe.

La FEMDO mantiene abierta la investigación para establecer la participación individual de los detenidos y localizar a otras personas posiblemente relacionadas con el secuestro y el homicidio. Los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.