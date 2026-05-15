FGR niega vínculo entre crimen de exrector y acusaciones de Rocha

La FGR negó que el homicidio de Cuén tenga un vínculo con la acusación de los funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía General de México aseguró que la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, sigue activa y no está relacionada con las acusaciones presentadas en una corte de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, incluido el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la indagatoria "no se encuentra ni archivada ni suspendida", sino que continúa en integración a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.

La FGR negó que el homicidio de Cuén tenga un vínculo con la acusación de los funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Cuén, exrector de la UAS, diputado federal electo y fundador del Partido Sinaloense (PAS), fue asesinado en julio de 2024 en Culiacán, capital de Sinaloa.

Días después del crimen, el narcotraficante Ismael 'el Mayo' Zambada afirmó en una carta que había sido citado a una reunión con el gobernador Rocha Moya y con Cuén antes de ser trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, donde fue detenido por autoridades de ese país.

Según esa versión, el exrector fue asesinado durante el encuentro, lo que contradijo la investigación inicial de la Fiscalía estatal, que atribuía el crimen a un intento de robo.