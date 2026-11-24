Godoy explicó que el Ministerio Público ha identificado 40 domicilios de personas físicas y morales posiblemente relacionadas con las operaciones investigadas

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas 15 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), en las que figuran la ex presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas, informó la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Precisó que ambos se encuentran en México, pero hasta el momento no existen órdenes de aprehensión en su contra, debido a que las indagatorias continúan en etapa de integración.

Identifican 40 domicilios y analizan videos

Luego de comparecer durante casi tres horas ante la Junta de Coordinación Política, Godoy explicó que el Ministerio Público ha identificado 40 domicilios de personas físicas y morales posiblemente relacionadas con las operaciones investigadas.

También confirmó que peritos de la Fiscalía analizan los videos en los que aparecen Taddei, Hernández Casillas y familiares de la ex funcionaria electoral, con el propósito de verificar su autenticidad y determinar si pueden incorporarse como pruebas.

Añadió que, durante los cateos realizados en las oficinas centrales del INE, en Tlalpan, se obtuvieron copias certificadas de documentación del organismo electoral.

FGR requiere peritajes antes de judicializar las carpetas

La fiscal rechazó que exista un retraso deliberado para solicitar órdenes de aprehensión y aclaró que las investigaciones no se limitan a los dos personajes señalados, sino que buscan determinar quiénes más pudieron participar en los presuntos hechos de corrupción.

Godoy sostuvo que la denuncia es relativamente reciente y que la Fiscalía necesita contar con elementos sólidos antes de llevar el caso ante un juez. Señaló que los videos y la información difundida públicamente no son suficientes para judicializar las carpetas, pues también se requieren peritajes, incluidos análisis contables.

Sobre la aplicación de las reformas constitucionales que contemplan prisión preventiva oficiosa para determinados delitos de corrupción, respondió que primero deben reunirse pruebas suficientes para obtener órdenes judiciales y avanzar en el proceso penal.

Como ejemplo, explicó que la solicitud de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, correspondió a una investigación previa por tráfico ilegal de combustibles.

Preparan reformas a la FGR y al procedimiento penal

Por otra parte, anunció que el Ejecutivo prepara dos iniciativas: una para reformar la Ley Orgánica de la FGR e implementar el servicio profesional de carrera, y otra para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con propuestas para agilizar los procesos y combatir la llamada “puerta giratoria”.

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