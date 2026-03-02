FGR logra vinculación de dos detenidos en Tapalpa Jalisco

Autoridades señalaron que el objetivo del operativo era desarticular estructuras operativas del grupo delictivo en la zona serrana de Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos durante el operativo federal desplegado en este municipio, acción que fue asociada con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la autoridad federal, ambos imputados enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que el juez consideró suficientes para iniciar proceso penal.

Operativo ligado al CJNG

Las detenciones ocurrieron en el marco de un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, región identificada como zona de influencia del CJNG. El despliegue derivó en enfrentamientos armados y en la muerte de “El Mencho”, hecho que generó un reforzamiento de seguridad en distintos puntos del estado.

Prisión preventiva y traslado al Altiplano

El juez federal impuso a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En ese penal federal de máxima seguridad permanecerán mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado por la autoridad judicial.

Investigación en curso

La FGR informó que continuará integrando la carpeta de investigación para determinar el grado de responsabilidad de los imputados y posibles vínculos con estructuras delictivas.

Las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, los acusados se consideran inocentes hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El caso permanece en desarrollo y forma parte de las acciones federales emprendidas en Jalisco tras los recientes operativos contra el CJNG.