FGR llamará a declarar a siete marinos por caso Farías Laguna

Siete elementos de la Marina comparecerán ante la FEMDO por la investigación contra Manuel Roberto Farías Laguna relacionada con huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) citará a declarar a siete integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) como parte de la investigación relacionada con Manuel Roberto Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal.

Las comparecencias se realizarán este 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), luego de una solicitud presentada por la defensa del vicealmirante.

Buscan integrar nuevas versiones al expediente

De acuerdo con la defensa de Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, las declaraciones permitirán incorporar al expediente ministerial la versión de integrantes de la Semar sobre los hechos investigados.

La representación legal señaló que esta diligencia era una de sus principales solicitudes y consideró que los testimonios podrían aportar información sobre la participación de distintos mandos, la operación realizada y las instrucciones que fueron giradas.

Defensa busca esclarecer responsabilidades

La defensa del vicealmirante afirmó que las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación está dirigida hacia las personas que tomaron decisiones dentro de las acciones que son analizadas por las autoridades.

La comparecencia de los siete elementos navales abre una nueva etapa dentro de la investigación, al permitir que sus declaraciones formen parte formal del proceso ministerial.