FGR investiga caso de colombianos desaparecidos: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República se encuentran investigando la presunta de dos personas de origen colombiano reportada hace unos días.

Se trata de Bayrón Sánchez y José Luis Herrara, dos artistas que fueron reportados como desaparecidos la semana pasada. De acuerdo con reportes, los colombianos fueron vistos por última vez al salir de un gimnasio en Polanco.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la ayuda de la mandataria mexicana para localizar a sus ciudadanos que según el homólogo, había señado que les perdieron el rastro en el estado de Sonora.

La mandataria afirmó que la denuncia fue puesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que tanto personal de la Fiscalía General de la República en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevan a cabo las investigaciones pertinentes para corroborar la identidad de las presuntas víctimas.

Sheinbaum Pardo aseguró que aún no entabla algún contacto directo con el mandatario sudaméricano, sin embargo, son los titulares de las cancillerías quienes realizan el intercambio de información.