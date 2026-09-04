FGR incinera casi una tonelada de droga en Sinaloa

Integrantes del Grupo Interinstitucional participaron en el evento de "Incineración de Narcóticos y Destrucción de Objetos de Delito", una jornada encabezada por la Fiscalía General de la República con el objetivo de retirar de circulación sustancias ilícitas y herramientas empleadas por estructuras criminales en la entidad.

Autoridades del Grupo Interinstitucional 👮‍♂️participan en evento de “Incineración de Narcóticos y Destrucción de Objetos de Delito”, encabezado por la Fiscalía General de la República.



Esta acción representa un paso firme en el combate al delito y en la protección de las familias… pic.twitter.com/95aLRXbWlU — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 3, 2026

Durante el desarrollo de la diligencia, las autoridades destruyeron cerca de una tonelada de narcóticos sólidos y cientos de litros de sustancias químicas ilegales, impidiendo la distribución de miles de dosis en el mercado local.

De acuerdo con las autoridades, destruyeron 946.673 kilogramos de narcóticos, 714.913 litros de sustancias ilícitas y 55 unidades de narcóticos asegurados.

Se evitó la comercialización de 145,940 mil dosis de cocaína, 205,918 mil dosis de metanfetamina y 49,850 mil dosis de marihuana.

Destrucción de equipamiento táctico y de monitoreo

Como parte de los decomisos acumulados en operativos urbanos e intervenciones dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, el organismo representativo destruyó 127 objetos del delito, entre los que se encontraban chalecos, máquinas tragamonedas, cascos, placas balísticas y cajas de embalaje.

Asimismo, la dependencia inutilizó un importante volumen de equipo tecnológico de comunicación y vigilancia que operaba de manera irregular en la región; entre ellos iban 987 cámaras instaladas de forma irregular, 12 módems para red de internet y 2 equipos de banda ancha.

Entre los dispositivos de comunicación se encontraron 1,224 teléfonos celulares, 96 chips para telefonía móvil, 35 radios de comunicación y 5 cargadores para radio.