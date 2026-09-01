FGR incauta casi 2 toneladas de droga ocultas en dulces

El cargamento de enervantes venía escondido en empaques de dulces de coco y fue interceptado durante una revisión carretera.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, interceptaron un cargamento masivo de sustancias ilícitas durante una inspección a un vehículo de carga.

Durante la revisión realizada en el municipio de Huimanguillo, las autoridades detuvieron al conductor de la unidad al descubrir que transportaba 1.822 kilogramos de marihuana y 81 kilogramos de metanfetamina. El enervante y la droga sintética venían ocultos en empaques que simulaban contener dulces de coco.

El detenido y el cargamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación. Este operativo forma parte de las acciones interinstitucionales para reforzar la vigilancia en las carreteras federales y frenar el traslado de narcóticos en el país.