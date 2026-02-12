FGR identifica cuerpos de cinco mineros desaparecidos en Sinaloa

También trabaja en la identificación de los otros cinco cuerpos que fueron hallados. Autoridades mantienen contacto con familiares de las víctimas.

Fueron localizados sin vida cinco trabajadores mineros que formaban parte del grupo reportado como desaparecido en el sur de Sinaloa. Las víctimas fueron identificadas como el ingeniero José Ángel Hernández; Ignacio Aurelio Salazar Flores; Jesús Antonio de la O Valdez, ingeniero en Ecología; José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años; y el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, quienes laboraban para la empresa Vizsla Silver.

De acuerdo con autoridades federales, los restos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de una fosa clandestina localizada el pasado 6 de febrero en El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa. Debido a las condiciones en que fueron hallados, fue necesario realizar estudios forenses especializados, incluyendo pruebas genéticas, para confirmar su identidad antes de notificar a sus familiares.

FGR busca reconocer otros cinco cuerpos hallados

La Fiscalía General de República detalló que continúa con los trabajos periciales para lograr la identificación de los otros cinco cuerpos hallados en el mismo sitio. Asimismo, señaló que la autoridad ministerial mantiene comunicación permanente con familiares de las víctimas para informar avances del caso.

Las autoridades federales precisaron que los restos que ya fueron identificados serán trasladados a los estados de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, de donde eran originarias las víctimas.

También aclararon que el caso que es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), debido al contexto en el que ocurrió la privación ilegal de la libertad de los empleados.

Lamenta empresa Vizsla Silver muerte de trabajadores del proyecto minero en Concordia

La empresa canadiense Vizsla Silver Corp informó mediante un comunicado que se encuentra consternada por la localización sin vida de trabajadores vinculados al proyecto minero en Concordia, Sinaloa.

La minera expresó que está impactada por la pérdida de vidas humanas y aseguró que colabora en las labores para la recuperación segura de los trabajadores que permanecen en calidad de desaparecidos. Asimismo, indicó que mantiene apoyo a las familias afectadas y al personal relacionado con el proyecto durante este periodo

¿Quiénes eran los mineros desaparecidos en Sinaloa?

José Ángel Hernández era originario del estado de Zacatecas y su identificación fue confirmada mediante análisis periciales realizados por personal forense tras el hallazgo de restos humanos en el sitio. En el caso de José Manuel Castañeda Hernández, se informó que se desempeñaba como geólogo dentro de la misma empresa minera.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial sobre la identificación de Jesús Antonio de la O Valdez; sin embargo, versiones recabadas indican que los resultados preliminares de los estudios periciales apuntan a que los restos corresponden al profesionista originario de Chihuahua.

El Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua publicó una esquela en la que lamentó el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez, destacando su trayectoria profesional, compromiso ambiental y calidad humana, lo que refuerza las versiones sobre su identificación.

Senadora lamenta la muerte de José Ángel Hernández

El hallazgo generó reacciones públicas, entre ellas la de la senadora zacatecana Geovanna Bañuelos, quien se pronunció en redes sociales tras la confirmación del fallecimiento del trabajador.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”.

A su familia y seres queridos les expreso mi solidaridad y mi acompañamiento en este momento tan difícil.



Ninguna familia debería vivir la… pic.twitter.com/TROOufZTuI — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) February 8, 2026

La publicación se sumó a mensajes emitidos por usuarios y familiares que exigieron el esclarecimiento total del caso, así como avances en la localización del resto de los trabajadores desaparecidos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los mineros en Concordia?

Los trabajadores habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un grupo armado durante la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas. El hecho ocurrió en el municipio de Concordia, Sinaloa, una zona con actividad minera y presencia de grupos delictivos.

Desde entonces, autoridades federales iniciaron operativos de búsqueda para localizar a los mineros, mientras familiares y colectivos exigieron acciones para dar con su paradero. La desaparición generó movilizaciones y llamados públicos para acelerar las investigaciones relacionadas con el caso.

Detenciones y avances en la investigación del secuestro

La localización del cuerpo ocurrió dos días después de que la FGR informara la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el secuestro de los mineros. Durante los operativos también se reportó la localización de varios restos humanos en el municipio de Concordia.

Autoridades señalaron que entre los restos localizados existía un cuerpo con características similares a uno de los trabajadores desaparecidos, lo que derivó en procesos de identificación para determinar su identidad.