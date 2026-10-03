FGR dice que indagatoria contra Ernesto 'N' tiene pruebas sólidas

La operación, según las investigaciones, habría utilizado ferrotanques y la estructura corporativa de la empresa Ingemar para la movilización del combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con diversos datos de prueba que vinculan al exgobernador de Baja California, Ernesto "N", con una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La operación, según las investigaciones, habría utilizado ferrotanques y la estructura corporativa de la empresa Ingemar para la movilización del combustible.

A través de una ficha informativa, la FGR detalló que la investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identifica al exmandatario como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar.

Por su posición dentro de la firma —orientada a servicios portuarios, dragado y operación de puertos—, se le atribuye presunta intervención en su representación legal, conducción y toma de decisiones.

La autoridad ministerial sostiene que el expediente integra dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información financiera y corporativa.

Entre los hallazgos principales destacan movimientos por montos millonarios en cuentas nacionales que no guardan correspondencia con el perfil fiscal de la compañía.

Subreporte en pedimentos de importación

Uno de los ejes centrales de las pesquisas involucra el uso de camiones y ferrotanques con capacidad de almacenamiento entre los 30 mil y 112 mil litros.

De acuerdo con lo asentado en la indagatoria, unidades con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran registradas en los pedimentos de importación declarando únicamente 10 mil litros.

Esta discrepancia entre el volumen declarado y la capacidad real de los contenedores constituye uno de los indicios clave para reconstruir el esquema de ingreso irregular de combustible al país.

El documento señala que, durante entrevistas ministeriales, Ernesto "N" habría reconocido ser titular del 49 por ciento de las acciones de Ingemar y tener conocimiento, al menos desde 2024, de las irregularidades en la documentación empleada para la importación de los cargamentos.

El proceso penal contra el exgobernador permanece abierto, por lo que corresponderá a la autoridad judicial competente evaluar los elementos probatorios y determinar la situación jurídica conforme a derecho.

La FGR recordó que los registros de la investigación se mantienen bajo reserva en términos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y enfatizó que se respeta la presunción de inocencia del imputado contemplada en el artículo 20 constitucional.