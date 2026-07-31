FGR destruye más de 850 kilos de narcóticos en Oaxaca

La FGR incineró más de 850 kilogramos de drogas aseguradas en distintos operativos, principalmente marihuana decomisada en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de 850 kilogramos de narcóticos en Oaxaca, como parte de las acciones para eliminar sustancias aseguradas en investigaciones y operativos realizados por autoridades de seguridad.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), mediante la representación de la FGR en la entidad, y se realizó bajo los protocolos establecidos para garantizar la legalidad del procedimiento.

La mayoría correspondía a marihuana

De acuerdo con la institución, la mayor cantidad de droga destruida correspondió a marihuana, con aproximadamente 851 kilogramos, mientras que el resto estuvo compuesto por sustancias como metanfetaminas, cocaína y heroína, entre otras.

Los narcóticos habían sido asegurados durante cateos, investigaciones, patrullajes y revisiones efectuadas en distintos municipios del estado, y estaban relacionados con carpetas de investigación por delitos contra la salud.

Oswaldo Rueda, jefe policial de la Policía Federal Ministerial de la FGR en Oaxaca, señaló que los estupefacientes destruidos tenían como objetivo su distribución y consumo local.

El funcionario explicó que, según las características de los decomisos, no existen indicios de que las sustancias estuvieran destinadas a ser trasladadas hacia Estados Unidos.

Participan autoridades en la incineración

La destrucción de los narcóticos se realizó en las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en San Bartolo Coyotepec, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, con la participación de representantes del Ministerio Público Federal, corporaciones de seguridad y personal del Órgano Interno de Control.

Las autoridades verificaron que el proceso cumpliera con las disposiciones legales y con las medidas establecidas para la eliminación de los estupefacientes.

Rueda indicó que gran parte de la marihuana decomisada proviene de comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca, una de las zonas donde se concentra su producción en la entidad.

Asimismo, explicó que otras sustancias aseguradas, como la cocaína, tienen distintos puntos de origen, incluyendo regiones de Centroamérica.

La FGR aseguró que continuará con acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas y afectar las actividades de los grupos dedicados a la producción y distribución de sustancias ilícitas.