FGR descarta incineración masiva en Rancho Izaguirre, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió este miércoles la versión difundida sobre una posible incineración masiva en el Rancho Izaguirre, Jalisco.

De acuerdo con las autoridades federales, la afirmación difundida a través de un video de un supuesto criminal perteneciente a una organización delictiva oriunda de la entidad es "falsa".

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha afirmación es falsa. Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento. Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento. Las investigaciones, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas. Continuaremos informando conforme el debido proceso lo permita. — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

La Fiscalía General de la República enfatizó que cuenta con un 92% de avance del procesamiento pericial del sitio.

"Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento".

También señaló que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos se encargó de que alrededor de 15 personas fueran vinculadas a proceso por su posible relación con dicho campo de adiestramiento.

Según el video difundido por un medio italiano, el hombre, quien se identificó como sicario, afirmó que participó en ejecuciones e incineración de cuerpos, por lo que se recibía un monto para llevar a cabo estos homicidios.

Por ello, se enfatizó que las indagatorias del caso continúan avanzando, entre las que se encuentran el análisis de llamadas telefónicas con control judicial, así como el procesamiento de testimonio de diversas víctimas.

¿Qué sucedió en el Rancho Izaguirre, Jalisco?

El Rancho Izaguirre fue investigado por su presunta relación con actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al ser señalado como un campo de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco.

En septiembre de 2024, un operativo de la Guardia Nacional derivó en la detención de 10 personas, el hallazgo de un hombre sin vida y la liberación de dos personas presuntamente privadas de la libertad.

Al atraer la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el predio era utilizado como centro de adiestramiento criminal, donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios tácticos.

Durante las diligencias se localizaron fragmentos de restos óseos y elementos balísticos, que fueron enviados a análisis periciales para establecer su naturaleza y posible relación con personas desaparecidas.

De acuerdo con la institución, también se reclutaba forzadamente a personas, a quienes se les retiraban sus pertenencias y se les proporcionaba otro tipo de vestimenta.