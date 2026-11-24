Al ser cuestionada directamente sobre una posible extradición, reiteró que el presunto líder del cártel de Guasave enfrentará la justicia mexicana

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, será juzgado en México y no será extraditado de manera inmediata a Estados Unidos, donde figura entre los diez más buscados por tráfico de drogas, informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Godoy afirma que enfrentará la justicia mexicana

“Vamos a juzgarlo en el país”, afirmó la funcionaria ante preguntas de la prensa, luego de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionada directamente sobre una posible extradición, reiteró que el presunto líder del cártel de Guasave enfrentará la justicia mexicana y que se respetará el proceso legal.

Defensa solicita ampliar el plazo constitucional

Godoy informó que la defensa de Meza Flores, detenido durante un operativo de las fuerzas armadas el fin de semana, solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se determine su vinculación a proceso.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la decisión de llevar el caso ante tribunales mexicanos contrasta con la práctica de administraciones anteriores, cuando presuntos narcotraficantes eran extraditados a Estados Unidos.