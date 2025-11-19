FGR buscará impedir la libertad anticipada de Javier Duarte

La audiencia de este miércoles estará a cargo de la jueza Angela Zamorano Herrera en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la CDMX

Este miércoles se llevará a cabo una audiencia que podría definir el futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien podría salir de prisión después de estar casi ocho años recluido después de su captura en Guatemala.

Para esto, la Fiscalía General de la República tiene preparado presentar durante la audiencia a seis testigos, con el objetivo de impedir la liberación anticipada del exgobernador, quien ya ha completado el 95% de su sentencia por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Esta audiencia, que estaba programada originalmente para el pasado 11 de noviembre, fue reprogramada para este miércoles debido a que la FGR no presentó a sus testigos.

Fue en abril de 2017 que el expriista fue detenido en Guatemala y en julio de ese mismo año fue extraditado. Un año después se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión, los cuales se cumplirán en abril de 2026.

Pese a que su condena termina en abril del siguiente año, su defensa legal busca su libertad anticipada, para que, de este modo, Javier Duarte salga cinco meses antes de cumplir la totalidad de su sentencia original.

La audiencia de este miércoles estará a cargo de la jueza Angela Zamorano Herrera en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Para dicha audiencia, su equipo legal ya incorporó a otros testigos para intentar demostrar que el exgobernador ha cumplido con casi la totalidad de su condena, que ha mantenido buen comportamiento y que participa en un plan de actividades con un enfoque a la reintegración en la sociedad.

Actualmente, la Fiscalía General de la República busca frenar que Javier Duarte recupere su libertad de forma anticipada, para lo cual citó a seis testigos más.