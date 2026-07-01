FGR asegura predio con fauna exótica y vehículos en SLP

La FGR cateó un inmueble en Soledad de Graciano Sánchez, donde aseguró fauna exótica, vehículos, mercancía robada y detuvo a tres personas

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde aseguró fauna exótica, decenas de vehículos, mercancía con reporte de robo y equipo presuntamente utilizado para alterar identificaciones vehiculares.

Como resultado del operativo fueron detenidos Alfredo "N", Ernesto "N" y José "N", quienes son investigados por su probable participación en los delitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa.

Aseguran vehículos, neumáticos y equipo especializado

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas, 11 motocicletas, dos contenedores, nueve cajas secas, tres grúas, un razer, dos pipas, una aplanadora y tres dollys.

Además, fueron localizados dos dados numéricos para modificar los números de identificación vehicular, 79 dados alfanuméricos, placas de producción, un grabador de video digital (DVR) y un dispositivo electrónico.

El inmueble asegurado cuenta con una superficie aproximada de 30 mil metros cuadrados.

Hallan fauna exótica viva y ejemplares en taxidermia

En el predio también fueron localizados cinco ejemplares vivos de fauna silvestre: dos leones africanos, un coyote, un jaguar y un tigre de Bengala.

Asimismo, las autoridades aseguraron diversos animales en taxidermia, entre ellos dos osos, un chivo berberisco, además de una cabeza y una piel de oso.

La investigación inició por el robo de neumáticos

La carpeta de investigación comenzó tras la denuncia presentada por la representante legal de una empresa transportista, luego del robo de un cargamento de neumáticos que era trasladado en un tractocamión.

Con esa información, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, solicitó y obtuvo la orden de cateo para el inmueble ubicado en una calle de terracería sin número de la colonia Los Gómez.

Operativo conjunto y vinculación a proceso

En el cateo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal, bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Los detenidos, así como los vehículos, mercancía, fauna silvestre y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que presentó los datos de prueba ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí.

La autoridad judicial calificó como legal la detención, vinculó a proceso a los tres imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.