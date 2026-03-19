FGR arresta a siete hombres con órdenes de extradición a EUA

Los siete detenidos permanecerán bajo custodia en espera de que se concreten los procesos legales para su entrega a las distintas cortes de Estados Unidos

En un operativo de alto impacto coordinado con agencias internacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la detención con fines de extradición de siete ciudadanos mexicanos vinculados a delitos graves que van desde el narcotráfico internacional hasta el abuso sexual de menores y homicidio.

Las capturas son el resultado de un intercambio estratégico de inteligencia con la Interpol y autoridades estadounidenses, permitiendo la ubicación de los sospechosos en diversos estados de la República Mexicana.

Perfiles de alto riesgo: Narcotráfico y Túneles

Entre las detenciones más destacadas figura la de Genaro “N”, capturado en Baja California. Según el comunicado de la FGR, el sujeto es identificado como un líder criminal trasnacional responsable de coordinar la logística de distribución de drogas hacia San Diego, California. Se le atribuye el control de vías terrestres y la operación de túneles fronterizos para el trasiego de narcóticos.

En un caso similar, Gilberto “N” fue arrestado en Mexicali, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la importación masiva de cocaína y fentanilo, mientras que Noé “N”, rastreado por la DEA, fue ubicado en Piedras Negras, Coahuila.

Como resultado del intercambio de información con agencias internacionales, la #FGR, con apoyo del Gabinete de Seguridad, detuvo a siete personas requeridas por distintas Cortes de los #EUA. En todos los casos, el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e… pic.twitter.com/8fJx13wmkD — FGR México (@FGRMexico) March 18, 2026

Delitos de sangre y agresiones sexuales

La cooperación bilateral también permitió el arresto de sujetos prófugos por delitos violentos:

Homicidio: En Apodaca, Nuevo León, fue detenido Néstor “N” , acusado de homicidio en primer grado cometido en Houston, Texas.

Abuso Infantil: Tres sujetos enfrentarán a la justicia estadounidense por agresiones sexuales contra menores: José “N” : Detenido en Lagos de Moreno, Jalisco (12 cargos en Utah). René “N” : Localizado en San Luis Potosí (investigado por el FBI desde 2012). Mario “N” : Capturado en Acatlán de Juárez, Jalisco (requerido en Riverside, California).



Frente unido contra la impunidad

El éxito de estos operativos dependió de la acción conjunta entre la FGR y el gabinete de seguridad nacional, incluyendo a SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Los siete detenidos permanecerán bajo custodia en espera de que se concreten los procesos legales para su entrega a las distintas Cortes de los Estados Unidos que los reclaman.