Festejos por triunfo de la Selección dejan 22 detenidos en CDMX

Entre las personas detenidas se encuentran 12 hombres y dos mujeres acusados de presunta reventa de boletos, quienes fueron puestos a disposición de un juez

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 22 personas por diversos delitos y faltas administrativas durante el operativo desplegado con motivo del partido en el que México venció por 3-0 a Chequia, así como por los festejos posteriores al triunfo del combinado mexicano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó en un comunicado que el dispositivo de seguridad se implementó en el Estadio Ciudad de México, donde se disputó el encuentro, así como en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital donde fueron instaladas pantallas gigantes para seguir el partido.

Entre las personas detenidas se encuentran 12 hombres y dos mujeres acusados de presunta reventa de boletos, quienes fueron puestos a disposición de un juez cívico para que determine la sanción correspondiente.

Además, un hombre de 35 años fue arrestado luego de que cámaras de videovigilancia lo captaran en posesión de cinco teléfonos celulares cuya propiedad no pudo acreditar.

La SSC también reportó la detención de cinco hombres y tres mujeres que presuntamente intentaron ingresar al estadio haciéndose pasar por personal de control de accesos sin contar con las acreditaciones correspondientes.

En otro hecho, ocurrido sobre Paseo de la Reforma, un hombre de 46 años fue detenido en posesión de 98 dosis de un aparente narcótico y un teléfono celular.

Asimismo, durante los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, un hombre y una mujer fueron arrestados por el probable robo de teléfonos celulares.

Según la dependencia, más de 800,000 personas siguieron el encuentro desde el Fan Fest instalado en el Zócalo, y las pantallas colocadas a lo largo de Paseo de la Reforma, donde se mantuvo un despliegue policial de vigilancia, prevención y orientación.