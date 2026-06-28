Festejo termina en atropello masivo en Cabo San Lucas: 17 heridos

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente se originó durante una concentración masiva de ciudadanos que celebraban el triunfo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial terminó en tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde al menos 17 personas resultaron lesionadas después de que un automovilista embistió a un grupo de aficionados que festejaban en la vía pública.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, el incidente ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades de la ciudad, mientras cientos de personas celebraban el triunfo de México por 3-0 frente a la selección de Chequia.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente se originó durante una concentración masiva de ciudadanos que celebraban el triunfo. Un conductor que circulaba por la citada vialidad, al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su auto, aceleró de manera intempestiva, provocando el atropello de varias personas.

Tras recorrer algunos metros, el conductor perdió el control y chocó su unidad. Varios asistentes lo alcanzaron y comenzaron a golpear a los ocupantes del vehículo.

Elementos de emergencia y corporaciones policiacas acudieron al sitio para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona para recibir valoración médica. Hasta el momento no se ha informado sobre personas fallecidas, aunque algunas de las víctimas presentaban lesiones que requerían atención especializada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Los Cabos informó que el conductor fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia policial. Debido a las lesiones que sufrió tras ser golpeado por algunos asistentes, también fue llevado a recibir atención médica antes de quedar a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar su situación legal.

Tras los hechos, la Federación Mexicana de Futbol expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias. El organismo lamentó el incidente registrado durante los festejos y deseó una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados.

La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México. — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) June 25, 2026

La Dirección General de Seguridad Pública informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades investigadoras para el seguimiento del caso, en estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.