Fernández Noroña descalifica a alcaldesa de Uruapan

El senador Gerardo Fernández Noroña generó polémica al lanzar descalificativos contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo

El senador Gerardo Fernández Noroña generó polémica al lanzar descalificativos contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, asesinado en octubre.

La controversia comenzó en una videocharla donde el legislador criticó a Quiroz por solicitar a la Fiscalía de Michoacán investigar a los senadores Leonel Godoy y Raúl Morón Orozco por el homicidio de su esposo.

Más tarde, desde la tribuna del Senado, Fernández Noroña reiteró sus señalamientos y acusó a la alcaldesa de asumir “una posición de ultraderecha fascista” y de buscar la gubernatura de Michoacán en 2027.

“Se le ha despertado la ambición y buscará la gubernatura, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán”, dijo el senador.

Sus palabras provocaron la reacción de legisladoras de oposición. La senadora panista María de Jesús Díaz pidió a Malú Micher y a la secretaria de la Mujer del partido, Citlalli Hernández, pronunciarse sobre lo que calificó como violencia política de género y revictimización contra Quiroz.

Díaz criticó que, en un día dedicado a visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres, se emitieran declaraciones que minimizan el dolor de una víctima y cuestionan su derecho a participar en política.

“La violencia política de género que se está viviendo hoy es muy grave. Grecia Quiroz no está sola; este Senado no puede permitir que desde una curul se perpetúe la violencia que decimos combatir”, afirmó.

La legisladora reprobó enérgicamente los dichos de Fernández Noroña, al señalar que envían un mensaje devastador y contrario a la responsabilidad pública.

En un video posterior difundido en sus redes sociales, Fernández Noroña insistió en que Quiroz hizo declaraciones “irresponsables” al señalar a los senadores Godoy y Morón como responsables del asesinato de su esposo.

También sostuvo que la alcaldesa debería acudir ante las autoridades competentes.

Según el legislador, los señalamientos de Quiroz carecen de sustento y responden a un presunto interés político personal rumbo a la elección por la gubernatura.

“La ambición se le despertó y va por la gubernatura; es evidente que ya está en esa línea”, dijo.