 Federación pide sanción a policías de Chiapas de Pakal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca sancionar a policías de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas que cruzaron la frontera hacia Guatemala.

Sheinbaum calificó la incursión como una violación a la soberanía guatemalteca y señaló que no debe repetirse.

“Hemos pedido y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador de Chiapas, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías, en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país, en eso no estamos de acuerdo, y esos policías deben ser sancionados”, puntualizó la mandataria federal.

La acción ocurrió tras una emboscada previa el 2 de junio, donde cinco policías chiapanecos fueron asesinados.

El operativo comenzó en Frontera Comalapa, Chiapas, y se extendió a La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala.

Sheinbaum instruyó una investigación y anunció que el canciller mexicano coordina con Guatemala para reforzar la seguridad fronteriza, enfatizando que cada país debe operar en su territorio.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó a autoridades guatemaltecas de colusión con el crimen, pero Sheinbaum indicó que no hay evidencia de ello.

Comentarios