Fatal choque en la México-Cuernavaca deja cuatro muertos

Cuatro personas murieron y al menos once resultaron heridas tras un choque frontal entre un auto y un autobús en la carretera México-Cuernavaca

Al menos cuatro personas perdieron la vida la noche del 24 de enero tras un trágico accidente vial registrado sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la comunidad de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil particular invadió el carril contrario, lo que provocó un choque frontal contra un autobús de pasajeros que circulaba con dirección a Cuernavaca.

El fuerte impacto ocasionó que ambas unidades se incendiaran, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Movilización y cierre vial

Servicios de emergencia de Morelos y de la Ciudad de México acudieron al kilómetro 47 de la carretera para sofocar las llamas y atender a las víctimas. Durante las labores, la vía fue cerrada por completo en dirección a Cuernavaca.

Las cuatro personas que viajaban en el automóvil particular murieron en el lugar. Debido a que los cuerpos quedaron calcinados tras el incendio, no fue posible su identificación inmediata.

Asimismo, al menos once pasajeros del autobús resultaron lesionados y fueron trasladados a diversos hospitales para su atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones en esta vía.