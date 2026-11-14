Farías Laguna se ampara contra proceso por huachicol fiscal

Entre sus señalamientos, sostiene que la FGR no ha entregado completa la carpeta de investigación y que la Secretaría de Marina ha reservado información

El exvicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, que fue señalado como operador principal de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, presentó este jueves un amparo para finalizar el proceso penal en su contra.

De acuerdo con el expediente, el exvicealmirante declaró que existieron omisiones por parte de una jueza de control en el Estado de México, por lo que solicita que se finalice su proceso.

Durante 2026, Farías Laguna ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento.

Entre sus señalamientos, sostiene que la Fiscalía General de la República no ha entregado completa la carpeta de investigación y que la Secretaría de Marina ha reservado información solicitada por sus abogados.

¿Cuáles son las acusaciones en contra de Farías Laguna?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), habría encabezado una estructura criminal identificada como Los Primos, que presuntamente utilizaba operaciones en aduanas marítimas para facilitar el ingreso ilegal de combustibles al país.

Las acusaciones señalan que Farías Laguna habría participado en una red que operaba en distintos puertos mexicanos, entre ellos Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.

Su hermano, Fernando Farías Laguna, también fue señalado dentro de la investigación. Entre los delitos que se le atribuyen se encuentra la delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con el contrabando de combustibles.

El exmando naval fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y posteriormente vinculado a proceso. Permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como "El Altiplano" bajo prisión preventiva.

Su defensa también promovió un amparo contra la vinculación a proceso, como parte de las acciones legales para controvertir las decisiones judiciales en su contra.

Además, rechaza ser utilizado como chivo expiatorio y afirma que se pretende responsabilizarlo a él y a su hermano por toda la estructura investigada. Estas acusaciones forman parte de su postura de defensa y no constituyen hechos judicialmente acreditados.