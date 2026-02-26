Familiares de 'El Mencho' solicitan entrega de restos a la FGR

La Fiscalía confirma haber recibido un escrito de quien dijo ser representante jurídico de los familiares de Nemesio para formalizar la entrega del cuerpo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió un escrito de quien se identificó como representante jurídico de los familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales.

"Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén "N", la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega", se lee en el comunicado.

El Ministerio Público Federal (MPF) está llevando a cabo todos los procedimientos protocolarios necesarios para poder formalizar la entrega del cuerpo, indicó la Fiscalía en su comunicado.

Presuntos escoltas de 'El Mencho' son vinculados a proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Genaro ‘N’ y Andrés ‘N’, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable responsabilidad en portación de armas con agravante y de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ambos fueron detenidos durante el operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército en Tapalpa, Jalisco, el domingo 22 de febrero, donde murió el capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El ingreso de los detenidos al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, se realizó a las 04:40 horas de este miércoles.

Audiencia y testimonio

El martes 24 de febrero, los imputados comparecieron vía videoconferencia ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.

Genaro ‘N’ aseguró que él y su compañero son inocentes, que no portaban armas y que fueron confundidos. Denunció que fueron golpeados, trasladados en helicóptero y en vehículo blindado a instalaciones federales donde permanecieron atados. También solicitó pruebas periciales para demostrar que no dispararon armas de fuego.

Tras su testimonio, los fiscales pidieron que la audiencia fuera privada, petición aceptada por la jueza. El Ministerio Público Federal obtuvo prisión preventiva oficiosa para ambos mientras se resuelve su situación jurídica, y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, que amplía de 72 a 144 horas el plazo para definir la vinculación a proceso.