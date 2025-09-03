Familia afectada por lluvias en Zapopan muestra daños en casa

El video ha generado opiniones divididas, mientras algunos mostraron empatía y preocupación, otros criticaron a la familia afectada

Las lluvias que se registraron la tarde-noche de este lunes en Jalisco dejaron afectaciones al patrimonio de algunas familias.

Un ejemplo de ello fue una pareja en donde el agua literalmente se metió hasta su vivienda, causándole importantes pérdidas.

En un video compartido en su cuenta de Tiktok, Melissa Luna, muestra cómo el agua cayó como cascada del segundo piso y por las escaleras.

Incluso algunas imágenes muestran cómo el cuarto de baño quedó destruido.

De acuerdo con la afectada, los hechos se registraron en el fraccionamiento Las Cañadas, en el municipio de Zapopan.

Ante los cuestionamientos de los usuarios, Melissa detalló que se encuentran bien, pero sí se llevaron un gran susto por la noche.

El video ha generado opiniones divididas, mientras algunos mostraron empatía y preocupación por lo que estaba sufriendo la pareja y las afectaciones a su patrimonio, otros criticaron que lo ocurrido en la vivienda se debió a que el fraccionamiento se construyó en una zona que anteriormente era un bosque.

Melissa Luna señaló que la vivienda resultó en daño total, pero no aclara si interpondrá alguna queja o denuncia por las afectaciones.