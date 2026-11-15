Fallo aéreo en EUA afecta a 18 mil pasajeros en México

Las restricciones por fallas de comunicación en centros de control de EUA impactaron 193 vuelos en aeropuertos mexicanos

Las fallas en los sistemas de comunicación de distintos centros de control de tráfico aéreo de Estados Unidos provocaron afectaciones en 193 vuelos y perjudicaron a 18 mil 002 pasajeros en aeropuertos mexicanos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Las restricciones aplicadas este viernes fueron levantadas durante la noche, por lo que las autoridades prevén que las operaciones hacia distintas ciudades estadounidenses se recuperen de manera gradual.

Levantan restricciones y prevén recuperación de vuelos

La AFAC precisó que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos notificó el fin de las medidas a las 19:44 horas del centro de México (01:44 GMT del sábado).

“Se espera que, en las próximas horas, las operaciones aéreas hacia las distintas ciudades de Estados Unidos se restablezcan de manera paulatina”, señaló la autoridad mexicana.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el corte realizado a las 22:00 horas reportó 73 vuelos afectados: 29 con demoras y 44 cancelados. En total, 10 mil 293 pasajeros resultaron perjudicados.

La terminal capitalina indicó que la cifra superó en tres vuelos los 70 que inicialmente se contemplaban como posibles afectados. Además, recomendó a los usuarios verificar el estado de sus viajes antes de trasladarse al aeropuerto.

Fallas de comunicación provocaron las restricciones

Las medidas preventivas se aplicaron luego de que se reportaran problemas en los sistemas de comunicación de diversos centros de control de tráfico aéreo estadounidenses. Ante esta situación, se solicitó mantener en tierra las aeronaves que se encontraban en aeropuertos mexicanos y tenían como destino Estados Unidos.

La AFAC explicó que las aerolíneas serán las encargadas de informar a sus pasajeros sobre los horarios de salida, mientras que los aeropuertos internacionales del país permanecerán atentos para recibir las aeronaves procedentes de territorio estadounidense.

El AICM y el Grupo Aeroportuario Marina anunciaron facilidades operativas para apoyar la recuperación de los servicios y recomendaron a los viajeros mantenerse en comunicación con sus respectivas compañías aéreas.