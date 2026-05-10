Fallecen dos personas tras explosión en Ajalpan, Puebla

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que mantiene seguimiento permanente sobre el caso

La explosión de un almacén de pirotecnia ocurrida durante la madrugada de este sábado en el municipio de Ajalpan, Puebla, dejó un saldo de dos personas fallecidas y seis lesionados, entre ellos un menor de apenas tres años que permanece hospitalizado en estado grave.

Las víctimas que perdieron la vida fueron identificadas como Susana Gonzales Molotl, de 40 años, y Juan Ramón Juárez, de 28 años, quienes murieron tras el estallido registrado en una bodega utilizada para almacenamiento de material pirotécnico en el barrio de Gonzalisco.

Autoridades estatales confirmaron que el siniestro generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia debido a la magnitud de la explosión y al incendio que se propagó en la zona.

Menor de 3 años permanece grave tras la explosión

Entre los lesionados se encuentra un menor de tres años, cuyo estado de salud fue reportado como delicado. También resultaron heridos Facundo Román Juárez, de 40 años; Guadalupe Gil López, de 26; Silvia Mejía Reyes, de 45; y Emmanuel Barbosa Olavarria, de 24 años.

Todos fueron trasladados inmediatamente a un hospital cercano por quemaduras y diversas lesiones derivadas de la explosión ocurrida dentro del inmueble donde presuntamente se almacenaba pirotecnia.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que mantiene seguimiento permanente sobre el caso y confirmó que el lugar funcionaba como bodega de almacenamiento de material explosivo.

Vecinos denuncian falta de respuesta de bomberos

La tragedia también provocó molestia entre habitantes de la zona, quienes denunciaron presuntas deficiencias en la atención de la emergencia por parte de autoridades municipales.

De acuerdo con testimonios de vecinos, mientras familiares y ciudadanos intentaban sofocar el fuego utilizando cubetas con agua, el cuerpo de bomberos local enfrentaba limitaciones operativas debido a que la única motobomba del municipio presuntamente lleva más de un año fuera de servicio.

Las críticas se dirigieron principalmente hacia la administración municipal encabezada por Faustino Soriano, señalando la falta de inversión en equipo y capacidad de respuesta para atender emergencias de alto riesgo.

Habitantes del barrio de Gonzalisco aseguraron que la explosión dejó escenas de desesperación y caos durante los primeros minutos posteriores al estallido, ya que el fuego se expandió rápidamente mientras llegaban los cuerpos de auxilio.

Investigarán operación del almacén de pirotecnia

Tras el siniestro, autoridades estatales y ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si el sitio operaba con permisos oficiales y bajo las condiciones de seguridad requeridas para el manejo de material pirotécnico.

La explosión volvió a poner bajo la lupa las condiciones en las que operan talleres, bodegas y negocios relacionados con la fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales en distintas regiones de Puebla.

Vecinos de Ajalpan exigieron no solo reforzar las inspecciones a este tipo de establecimientos, sino también mejorar el equipamiento del cuerpo de Protección Civil y Bomberos del municipio para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.