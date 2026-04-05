Fallecen cinco turistas tras volcadura en autopista de Acapulco

La unidad terminó volcada sobre la autopista, dejando una escena de gran impacto, con pertenencias esparcidas como ropa y artículos personales

Cinco turistas originarios del Estado de México perdieron la vida este Viernes Santo tras la volcadura de una camioneta en la autopista de Metlapil, en la zona Diamante de Acapulco, uno de los destinos turísticos más concurridos del país.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas, cuando el vehículo en el que viajaban 13 personas y una mascota circulaba con dirección al bulevar de Las Naciones.

De acuerdo con los primeros reportes, una llanta se reventó, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra el separador central.

Exceso de velocidad habría influido en el accidente

Testigos en el lugar señalaron que la camioneta se desplazaba a alta velocidad, lo que habría contribuido a que el conductor no pudiera maniobrar tras el fallo mecánico.

La unidad terminó volcada sobre la autopista, dejando una escena de gran impacto, con pertenencias esparcidas como maletas, mochilas, ropa y artículos personales.

Víctimas mortales y personas lesionadas

En el sitio fueron localizadas sin vida cuatro personas: dos hombres, una mujer y una menor de aproximadamente 10 años, así como un perro que viajaba con ellos.

Además, nueve personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por cuerpos de emergencia que acudieron al lugar del accidente.

Posteriormente, uno de los heridos falleció en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones, elevando a cinco el número total de víctimas mortales.

Pasajeros viajaban en la parte trasera del vehículo

De acuerdo con testimonios, algunos de los ocupantes se trasladaban en la batea de la camioneta, la cual contaba con un camper que, tras el impacto, quedó destruido.

La estructura colapsó durante la volcadura, lo que provocó lesiones severas en varios de los pasajeros, incluyendo fracturas y golpes de consideración.

Movilización de cuerpos de emergencia y autoridades

Al sitio acudieron unidades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, así como ambulancias de la Cruz Roja y elementos de Bomberos, quienes trasladaron a los heridos al hospital de El Quemado.

La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones, incluyendo policías municipales, estatales, agentes ministeriales, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Inician investigaciones tras el accidente

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación y los trámites legales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente ocurrido durante este periodo vacacional.