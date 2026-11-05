Fallece tras ataque Gabriel Rivas, regidor de Morena en Morelos

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias e instruyó a coordinar los trabajos para esclarecer el crimen

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, atacado a balazos la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 cuando se encontraba a bordo de su automóvil. El exdiputado local, con más de cinco décadas de trayectoria en movimientos sociales, había denunciado amenazas en su contra y, días antes, encabezó una protesta contra un desarrollo inmobiliario en la capital morelense.

Fiscalía de Morelos investiga el ataque en Acapantzingo

La agresión ocurrió en la calle Del Ejido, en la colonia Ejidos de Acapantzingo, al sur de Cuernavaca. De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se registraron alrededor de las 16:00 horas y los atacantes se desplazaban en una motocicleta. Corporaciones de seguridad resguardaron la zona para permitir el trabajo de los investigadores.

Al sitio acudieron agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios. La Fiscalía informó que revisará todas las líneas de investigación. Al cierre del 4 de noviembre, las autoridades no habían informado sobre detenciones ni establecido el móvil del homicidio.

De la diputación local al Cabildo de Cuernavaca

Rivas Ríos llegó al Congreso de Morelos como diputado local del PRD en 1994. Años después se incorporó a Morena, partido por el que llegó al Cabildo de Cuernavaca. De acuerdo con la ficha oficial del Ayuntamiento, presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad.

Desde la regiduría cuestionó la estrategia de seguridad del municipio y llevó al Cabildo reclamos por el suministro de agua potable, el alumbrado y el deterioro de las calles. También denunció la operación de bares clandestinos y participó en movilizaciones contra el aumento de la tarifa del transporte público.

Como fundador y dirigente de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado, encabezó el 30 de octubre una marcha hacia el Tribunal de Justicia Administrativa para pedir que se frenara un complejo inmobiliario en el predio conocido como La Cazahuatera. El día del ataque volvió a denunciar públicamente presuntas irregularidades en proyectos inmobiliarios de Cuernavaca. La Fiscalía aún no ha informado si esos señalamientos o las amenazas previas guardan relación con el crimen.

Gobernadora pide coordinación y Morena exige esclarecer el crimen

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias a la familia del regidor e instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a coordinar a las corporaciones involucradas en el esclarecimiento del caso. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que identificó a Rivas Ríos como fundador del movimiento, pidió una investigación exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia.