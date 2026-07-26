Fallece Roger Hernández, exaspirante a alcalde de Tepeojuma

Las primeras versiones señalan que durante la agresión se produjo un intercambio de disparos; sin embargo, todavía no se ha confirmado quién respondió al ataque

Roger Hernández Flores, abogado, exaspirante de Morena a la alcaldía de Tepeojuma y responsable de la Casa del Migrante de ese municipio, fue asesinado durante un ataque armado registrado la mañana de este sábado en el centro de Izúcar de Matamoros, Puebla.

La agresión ocurrió en las inmediaciones del Santuario de Santiago Apóstol, donde el hombre de 35 años se encontraba acompañado por su familia y repartía pan y café entre los feligreses como parte de una promesa religiosa durante la fiesta patronal.

Ataque ocurrió durante la celebración patronal

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y uno de ellos, quien presuntamente llevaba el rostro cubierto, disparó directamente contra Roger Hernández.

La víctima recibió al menos un impacto de bala en la cabeza y quedó inconsciente sobre la calle Corregidora, a un costado del templo. Las detonaciones provocaron momentos de pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio mientras se solicitaba la intervención de las autoridades.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio e intentaron reanimar al abogado, pero minutos después confirmaron que había perdido la vida debido a la gravedad de la lesión.

Detienen a un probable implicado en el homicidio

La cercanía del lugar con instalaciones de la Policía Municipal permitió una rápida movilización de los elementos de seguridad. Durante el operativo fue asegurado un hombre señalado preliminarmente como probable participante en el ataque, quien presentaba una herida de bala.

El sospechoso fue trasladado al Hospital General de Izúcar de Matamoros bajo custodia policial. Las autoridades deberán establecer su grado de participación y determinar si existen más personas relacionadas con el homicidio.

Las primeras versiones señalan que durante la agresión se produjo un intercambio de disparos; sin embargo, todavía no se ha confirmado quién respondió al ataque ni si otras personas resultaron lesionadas.

La Policía Estatal, corporaciones municipales y elementos del Ejército resguardaron el perímetro, mientras personal especializado procesó la escena, recuperó los indicios y realizó el levantamiento del cuerpo.

Roger Hernández trabajaba en apoyo a migrantes

Roger Hernández era abogado y una figura conocida en la región de la Mixteca poblana. Se encontraba al frente de la Casa del Migrante de Tepeojuma, desde donde participaba en actividades de asistencia para personas en tránsito.

Durante el proceso electoral de 2024 buscó obtener la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tepeojuma, aunque finalmente no consiguió la postulación. También desarrolló actividades profesionales en otros municipios de la región.

El móvil del homicidio permanece sin esclarecer. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si la agresión estuvo relacionada con su actividad profesional, política, social o con algún asunto de carácter personal.

La Fiscalía de Puebla continuará con las investigaciones para reconstruir la mecánica del ataque, identificar a todos los involucrados y definir la situación jurídica de la persona asegurada.