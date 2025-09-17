Fallece otra víctima por explosión de pipa en Iztapalapa: Batres

De acuerdo con la institución, el paciente murió la madrugada de este martes debido a complicaciones médicas derivadas de sus heridas

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó este martes el fallecimiento de una persona más tras el accidente de la explosión de una pipa ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con la institución, el paciente murió la madrugada de este martes debido a complicaciones médicas derivadas de sus heridas.

Había sido ingresado al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, donde recibió atención especializada; sin embargo, su estado se agravó a causa de una falla orgánica múltiple.

El ISSSTE expresó sus condolencias a los familiares de la víctima, con quienes mantiene comunicación directa para brindar acompañamiento en este difícil momento.

Informo que lamentablemente esta madrugada falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.



El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del ISSSTE "Gral. Ignacio Zaragoza", falleció luego de presentar falla orgánica… — Martí Batres, September 16, 2025

El siniestro ocurrió cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP volcó sobre Calzada Ignacio Zaragoza, provocando una fuga masiva y la posterior explosión.

La onda expansiva alcanzó vehículos, comercios y peatones, dejando cuantiosos daños materiales y consumiendo más de 30 automóviles.

Las investigaciones preliminares señalan que el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al ingresar a una glorieta.

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la carpeta de investigación.

Mientras tanto, las autoridades locales brindan apoyo psicológico, jurídico y económico a los familiares de las víctimas de esta tragedia que ha marcado profundamente a los habitantes de Santa Martha y el oriente de la capital.