Fallece mujer tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca

La mujer permanecía hospitalizada en la Ciudad de México debido a las quemaduras y complicaciones ocasionadas por el siniestro registrado el pasado 6 de agosto

Viviana Aguilar Zendejas murió una semana después de resultar gravemente lesionada durante la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos.

La mujer permanecía hospitalizada en la Ciudad de México debido a las quemaduras y complicaciones ocasionadas por el siniestro registrado el pasado 6 de agosto.

Su fallecimiento fue confirmado el jueves 13, mientras recibía atención especializada.

Tras el deceso, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que actualizará la carpeta de investigación para establecer la clasificación jurídica correspondiente y determinar las responsabilidades relacionadas con la explosión.

Viviana protegió a su hija durante la emergencia

En el momento de la deflagración, Viviana cubrió con su cuerpo a su hija de seis años para protegerla del fuego y la onda expansiva. La menor sobrevivió, mientras que su madre sufrió lesiones de extrema gravedad.

La mujer recibió inicialmente atención médica en Morelos y posteriormente fue trasladada al Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, debido a la complejidad de su estado de salud.

Durante su hospitalización presentó complicaciones circulatorias en una de sus piernas, además de las afectaciones provocadas por las quemaduras. Pese a los esfuerzos médicos, murió siete días después de la explosión.

Fuga de gas provocó una deflagración en Las Granjas

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Francisco Villa y 10 de Abril, en la colonia Las Granjas, cerca de los límites entre Cuernavaca y Jiutepec.

La pipa se encontraba realizando labores de abastecimiento en un domicilio cuando se registró una fuga de gas LP. El combustible se dispersó por la zona hasta entrar en contacto con un punto de ignición, lo que originó una deflagración que alcanzó viviendas, automóviles y personas que se encontraban en los alrededores.

El saldo inicial fue de 22 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. También resultaron afectadas 34 viviendas, de las cuales tres fueron declaradas inhabitables debido a los daños estructurales.

Cuatro vehículos quedaron completamente calcinados, otros seis presentaron daños parciales y una motocicleta también fue alcanzada por el incendio. Las autoridades estimaron que la emergencia causó afectaciones a lo largo de aproximadamente 200 metros de la vialidad.

Fiscalía actualizará la investigación tras el fallecimiento

La Fiscalía de Morelos abrió inicialmente una investigación por las personas lesionadas y los daños materiales ocasionados por la explosión. Con la muerte de Viviana, el expediente deberá ser actualizado para determinar si procede incorporar un delito relacionado con el fallecimiento.

Hasta el 11 de agosto, la institución había recibido 55 denuncias vinculadas con el siniestro, entre ellas 32 por daños materiales y 17 por lesiones.

Las autoridades también establecieron contacto con la empresa propietaria de la pipa para abordar la atención de las víctimas y la reparación de los daños. Entre las diligencias se encuentra la localización del conductor de la unidad y la revisión de las condiciones en las que se realizaba el abastecimiento.

Hasta el momento no se ha presentado públicamente una conclusión pericial definitiva sobre el origen técnico de la fuga. Las investigaciones continuarán para reconstruir lo ocurrido, determinar posibles omisiones y establecer las responsabilidades correspondientes.