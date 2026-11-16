Durante la década de los setenta, comenzó a construir una red de contactos que le permitió introducirse en el tráfico de drogas

Miguel Ángel Félix Gallardo, alias "El Jefe de Jefes" y fundador del "Cártel de Guadalajara" perdió la vida a los 80 años tras ser hospitalizado en Jalisco.

También conocido como "El zar de la droga", llegó a controlar gran parte del tráfico ilegal de drogas desde México hacia Estados Unidos.

Su historia también está vinculada con el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique "Kiki" Camarena, ocurrido en 1985, uno de los casos que marcó profundamente la relación antidrogas entre México y Estados Unidos.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del 'Cártel de Guadalajara'?

Nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de involucrarse en el narcotráfico, trabajó en corporaciones de seguridad y llegó a desempeñarse como escolta del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis.

Durante los años setenta comenzó a construir una red de contactos que le permitió introducirse en el tráfico de drogas.

Su crecimiento estuvo relacionado con la capacidad de establecer alianzas entre productores mexicanos y organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de cocaína, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo "Don Neto".

Durante la década de 1980, las autoridades estadounidenses comenzaron a buscarlo debido a sus vínculos con organizaciones colombianas y al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, el 9 de febrero de 1985, provocó que Félix Gallardo fuera buscado a nivel internacional.

Finalmente, fue detenido por autoridades el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, recibió una sentencia de 37 años de prisión por la muerte de Camarena Salazar y otra de 40 años por acopio de armas, cohecho, tráfico de drogas y delitos contra la salud.

Tras su captura, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y surgieron organizaciones como los cárteles de Tijuana y Sinaloa.

Félix Gallardo permaneció recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Después fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Morelos.

Después de 33 años en penales federales, en septiembre de 2022 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque la Fiscalía General de la República impugnó la decisión judicial.

En años recientes, su estado de salud se deterioró. De acuerdo con la información proporcionada, había sido hospitalizado el pasado 13 de noviembre.