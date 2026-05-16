Fallece menor tras accidente con arma de fuego en Veracruz

Los padres de la niña fueron asegurados mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades legales

La muerte de una bebé de un año y medio provocó conmoción en la zona serrana de Veracruz luego de que la menor recibiera un disparo en la cabeza dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Xaltepec, perteneciente al municipio de Tehuipango.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 14 de mayo y actualmente es investigado por la Fiscalía Regional, que mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer cómo ocurrió la tragedia.

La menor murió tras ser trasladada a un hospital

De acuerdo con los primeros reportes, familiares de la niña solicitaron apoyo de emergencia luego de escuchar una detonación al interior del domicilio.

Paramédicos trasladaron de inmediato a la bebé hacia el Hospital Integral de Tlaquilpa; sin embargo, al arribar al nosocomio, médicos confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

La pequeña presentaba una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la cabeza, lesión que presuntamente le ocasionó la muerte de manera casi instantánea.

Investigan distintas hipótesis sobre el disparo

Las autoridades ministeriales trabajan en varias líneas de investigación para determinar cómo ocurrió el disparo dentro de la vivienda.

Una de las versiones apunta a que el arma presuntamente era manipulada por un adulto cuando se accionó accidentalmente.

Otra hipótesis señala que momentos antes habría ocurrido una discusión entre los padres de la menor y que, durante el altercado, el arma quedó al alcance de la bebé, quien accidentalmente habría accionado el gatillo.

De manera extraoficial también trascendió que la madre presuntamente realizaba labores de limpieza del arma cuando ocurrió la detonación, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.

Policía Ministerial realizó diligencias en vivienda y hospital

Tras confirmarse el fallecimiento de la menor, elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales acudieron tanto al hospital como al domicilio donde ocurrió el hecho para realizar el levantamiento de indicios.

Las autoridades efectuaron el aseguramiento del arma involucrada y comenzaron entrevistas con familiares y personas cercanas para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Fuentes oficiales señalaron que los padres de la niña fueron asegurados mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades legales.

El caso causa conmoción en la región serrana

La tragedia generó consternación entre habitantes de Tehuipango y otras comunidades de la región montañosa de Veracruz debido a la corta edad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido un posicionamiento oficial detallando si existe alguna persona detenida o imputada por este caso.