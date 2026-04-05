Fallece menor de 13 años tras ahogarse en playa Mocambo, Veracruz

Personas que se encontraban en la zona se percataron de que ambas menores presentaban dificultades para salir del agua y pedían ayuda

Una menor de 13 años perdió la vida por ahogamiento la mañana de este sábado mientras nadaba en la playa Mocambo, ubicada en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y generó consternación entre los presentes.

Ingresó al mar junto a otra menor

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente formaba parte de una familia originaria de Tehuacán, Puebla, que había llegado minutos antes al sitio para disfrutar del día.

En determinado momento, la menor ingresó al mar acompañada de una niña de cuatro años, sin que aparentemente contaran con supervisión cercana en ese instante.

Intento de rescate por parte de testigos

Personas que se encontraban en la zona se percataron de que ambas menores presentaban dificultades para salir del agua y pedían ayuda, por lo que de inmediato ingresaron al mar para auxiliarlas.

Gracias a la rápida intervención, lograron rescatar con vida a la niña de cuatro años; sin embargo, pese a los esfuerzos de rescate, la adolescente de 13 años no pudo ser salvada.

Zona considerada de riesgo

Versiones de testigos indican que el incidente ocurrió en un área cercana a escolleras, un punto que es considerado de alto riesgo debido a las corrientes marinas y que incluso cuenta con señalización restrictiva.

Asimismo, se señaló que al momento del hecho no había presencia de cuerpos de vigilancia en la zona, lo que complicó la atención inmediata.

Autoridades toman conocimiento

Tras lo ocurrido, elementos de la Policía municipal de Boca del Río acudieron al lugar para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en tanto que su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Llamado a extremar precauciones

Autoridades reiteraron el llamado a la población para respetar las zonas señalizadas y extremar precauciones al ingresar al mar, especialmente durante el periodo vacacional de Semana Santa.

También destacaron la importancia de mantener vigilancia constante sobre menores de edad y evitar ingresar a áreas consideradas peligrosas, donde las corrientes pueden representar un riesgo incluso para nadadores experimentados.