Fallece Margarita Molina, mamá de Clara Brugada

Autoridades capitalinas destacaron el respeto hacia la memoria de Margarita Molina Ríos y reiteraron su solidaridad con todos sus seres queridos.

El Gobierno de la Ciudad de México manifestó su más sentido pésame a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos, ocurrido recientemente. A través de un mensaje institucional, la administración capitalina expresó su acompañamiento en este momento de duelo para la mandataria y su familia.

En el comunicado, las autoridades capitalinas destacaron el respeto hacia la memoria de Margarita Molina Ríos y reiteraron su solidaridad con todos sus seres queridos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa del deceso, por lo que se ha solicitado respeto a la privacidad de la familia mientras atraviesan este proceso.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, expresa sus condolencias por la muerte de Margarita Molina

La muestra de apoyo no solo provino de instancias locales. La presidenta Claudia Sheinbaum también utilizó sus redes sociales para lamentar la pérdida, enviando un mensaje de cariño a Clara Brugada, así como a sus familiares y amistades cercanas, reconociendo la importancia de la familia en momentos de adversidad.

El mensaje fue recibido con diversas muestras de apoyo de parte de ciudadanos, quienes expresaron palabras de aliento a la jefa de Gobierno en sus plataformas digitales.

¿Quién fue Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada?

Margarita Molina Ríos formó parte de una familia integrada junto a su esposo Roberto Brugada. De este matrimonio nacieron tres hijos: Roberto, María de Lourdes y Clara Marina, quien años más tarde asumiría la titularidad del Gobierno de la Ciudad de México.

La historia familiar de Brugada incluye etapas vividas tanto en la capital del país como en Chiapas, lo que marcó distintos momentos de su desarrollo personal.

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México cambia su agenda

A raíz de esta pérdida, la jefa de Gobierno decidió cancelar su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, donde tenía previsto sostener un diálogo con la escritora Sabina Berman, enfocado en el ejercicio del poder desde una perspectiva feminista y centrada en la vida.

Las autoridades informaron que, por respeto al duelo, las actividades públicas de Brugada podrían reanudarse conforme ella lo determine.

Finalmente, el Gobierno capitalino reiteró su compromiso de acompañar a la jefa de Gobierno durante este difícil momento, subrayando su reconocimiento a la memoria de Margarita Molina Ríos y extendiendo un mensaje de unidad y fortaleza a toda su familia.