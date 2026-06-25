Fallece la osa Mina por enfermedad cardíaca avanzada

Desde su traslado hace nueve meses, la PROFEPA y especialistas de la Fundación Invictus concentraron sus esfuerzos en revertir el grave deterioro de la osa

“Mina”, una ejemplar hembra de oso negro que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal tras ser rescatada del zoológico La Pastora, en Monterrey, finalmente falleció, confirmó este miércoles en redes sociales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

A través de sus canales oficiales, la dependencia federal detalló que los resultados de la necropsia, entregados el martes 23 de junio, revelaron que el deceso fue consecuencia de una enfermedad cardiaca crónica avanzada, la cual desencadenó un edema pulmonar severo e insuficiencia respiratoria aguda.

De acuerdo con las autoridades, estos hallazgos son congruentes con la cardiomegalia e insuficiencia cardiaca que el ejemplar ya padecía.

Desde su traslado hace nueve meses, la PROFEPA y especialistas de la Fundación Invictus concentraron sus esfuerzos en revertir el grave deterioro de la osa.

“La PROFEPA y Fundación Invictus informan sobre el fallecimiento de la osa Mina a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. “La Procuraduría agradece a Invictus su profesionalismo y compromiso, pues desde que llegó Mina a esta institución, diariamente le dio la mejor atención existente en el país, un trato digno y cariño”, indicaron.

Durante este periodo, "Mina" recibió atención médica permanente, estudios especializados y tratamiento para los diversos padecimientos con los que fue recibida.

“Recibió todos los medicamentos necesarios para atender las enfermedades con las que ingresó, entre ellas, una desnutrición crónica que contribuyó a la cardiomegalia, así como severos y dolorosos problemas de piel que lograron ser aliviados", señalaron las instituciones involucradas.

La historia de "Mina" comenzó en 2023, cuando fue rescatada de un confinamiento en el Rancho María Luisa, en el municipio de Mina, Nuevo León, gracias a una denuncia ciudadana.

En ese momento, el ejemplar ya presentaba un cuadro crítico de alopecia, desnutrición, bajo peso, laceraciones y engrosamiento de la piel.

Posteriormente fue trasladada al zoológico La Pastora; sin embargo, tras dos años de estancia en dicho recinto, activistas y defensores de los derechos animales denunciaron en redes sociales que las condiciones de salud de la osa no mostraban mejoría, lo que derivó en su posterior traslado y en una investigación oficial.

Respecto a las responsabilidades operativas, las autoridades mexicanas revelaron en un comunicado que el procedimiento administrativo en contra de La Pastora ya ha concluido, aunque la ejecución de las multas se encuentra detenida.