Fallece joven tras volcadura en carretera Durango-Zacatecas

Los demás involucrados señalaron desconocer su ubicación, por lo que ya se realizan las investigaciones para identificarlo y localizarlo

Una volcadura registrada durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Durango-Zacatecas dejó un joven sin vida y tres personas lesionadas, mientras el conductor involucrado presuntamente abandonó el lugar.

El accidente ocurrió a la altura del entronque conocido como La Chicharrona, dentro del municipio de Durango, donde el vehículo salió de la superficie de rodamiento y terminó volcado por causas que todavía son investigadas.

Identifican a joven fallecido tras la volcadura

La víctima fue identificada como Rogelio Montero Chávez, de 29 años, quien tenía su domicilio en la colonia Picachos de la ciudad de Durango.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al tramo carretero para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Personal ministerial y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes antes de ordenar el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley.

Tres ocupantes fueron atendidos por cuerpos de emergencia

Otras tres personas que viajaban en la unidad resultaron lesionadas y recibieron atención médica después del percance. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado sus identidades ni detalles sobre la gravedad de sus heridas.

La zona permaneció bajo resguardo mientras los equipos de auxilio trabajaban y las autoridades carreteras realizaban las maniobras necesarias para evitar otro accidente.

Investigan paradero del conductor

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor habría abandonado la zona después de la volcadura. Los demás involucrados señalaron desconocer su ubicación, por lo que ya se realizan las investigaciones para identificarlo y localizarlo.

Las autoridades deberán establecer la mecánica del accidente y determinar si factores como la velocidad, las condiciones del camino, una posible falla mecánica o alguna distracción influyeron en la pérdida de control del vehículo.

También se busca definir la responsabilidad legal del conductor y esclarecer las circunstancias en las que se retiró sin permanecer en el sitio para atender las consecuencias del percance.