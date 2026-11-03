Fallece Jorge Angulo, referente de la arqueología mexicana

El INAH expresó sus condolencias y reconoció su legado en la investigación del patrimonio cultural, así como en el desarrollo de la museografía mexicana

Jorge Angulo Villaseñor, arqueólogo que combinó la investigación de las ciudades mesoamericanas con el arte y la creación de museos, murió este lunes 2 de noviembre a los 101 años, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Su trayectoria dejó aportaciones en Teotihuacán, Palenque, Xochicalco y otros sitios prehispánicos, además de proyectos que acercaron ese conocimiento al público. Investigador emérito del instituto, también fue pintor, escultor y museógrafo, actividades que incorporó a su trabajo de conservación y difusión del patrimonio.

Nacido en Ciudad de México en 1925, se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), donde tuvo como maestros a Alfonso Caso y Miguel Covarrubias. Su vinculación con el INAH comenzó en 1955; entre sus temas de estudio estuvieron el urbanismo, la iconografía, la pintura mural y las culturas olmeca y teotihuacana.

De las excavaciones a la réplica de la tumba de Pakal

Angulo participó en investigaciones y exploraciones en Teotihuacán, Tlatelolco, Templo Mayor, Xochicalco, Chalcatzingo y Monte Albán. Su trabajo buscó interpretar los vestigios dentro de los procesos históricos y sociales de las comunidades que los produjeron.

En Palenque, Chiapas, colaboró con Alberto Ruz Lhuillier y aprovechó su preparación artística para elaborar moldes de los relieves empleados en la réplica de la tumba del gobernante maya K’inich Janaab’ Pakal, exhibida en el Museo Nacional de Antropología.

#ÚLTIMAHORA El INAH lamenta el fallecimiento de su investigador emérito Jorge Angulo Villaseñor 🔗: https://t.co/bg4hheirzs 📸: Melitón Tapia, INAH https://t.co/r5oyIkXsTO — INAH (@INAHmx) November 2, 2026 Esa colaboración fue una de las expresiones de su labor entre la arqueología y la museografía: investigar el pasado, conservarlo y encontrar formas de compartirlo con los visitantes. Impulsó el museo del Palacio de Cortés en Cuernavaca Durante la década de 1970 participó en la creación del Centro Regional Morelos-Guerrero, antecedente del actual Centro INAH Morelos, y del Museo Regional Cuauhnáhuac, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Dirigió ambos espacios entre 1974 y 1976. Para abrir el museo en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, encabezó trabajos de exploración y salvamento arqueológico que precedieron a su inauguración en 1974. Su visión del patrimonio incluía la relación con las comunidades: consideraba que los vestigios y los bienes culturales debían formar parte de la vida pública, además de ser objetos de investigación o piezas de exhibición. Un maestro cuya influencia trascendió las aulas El alcance de su obra quedó reflejado en el homenaje que recibió el 17 de julio de 2025 en el Museo Nacional de Antropología, con motivo de su centenario. Familiares, colegas y discípulos recordaron sus aportaciones y su influencia en la formación de especialistas. Durante el encuentro, el arqueólogo Sergio Gómez Chávez contó que la lectura de Teotihuacan. Un autorretrato cultural, obra de Angulo, influyó en su decisión de estudiar arqueología. También recordó que el libro fue utilizado como lectura para trabajadores de la zona arqueológica durante las décadas de 1980 y 1990. La investigadora emérita María Noemí Castillo Tejero destacó entonces que, aunque no impartió clases formalmente, sus investigaciones y su trabajo lo convirtieron en un referente para generaciones de egresados de la ENAH. Entre los reconocimientos que recibió figuran el nombramiento de investigador emérito del INAH y la presea Mictlantecuhtli, ambos en 2015, así como la Medalla al Mérito Manuel Gamio en 2017. Al comunicar su fallecimiento, el INAH expresó sus condolencias y reconoció su legado en la investigación y protección del patrimonio cultural, así como su papel en el desarrollo de la museografía mexicana.