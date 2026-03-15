Fallece hijo del director de BBVA México en accidente vial

Tras el accidente, autoridades del Estado de México iniciaron una investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el choque

La muerte de Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, fue confirmada tras un accidente automovilístico ocurrido en el Estado de México, en el que también fallecieron otros dos jóvenes.

El percance se registró la noche del viernes 13 de marzo de 2026 en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

Choque entre camioneta y camión de carga

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada en la que viajaban varios jóvenes y un camión de carga Isuzu.

Las investigaciones preliminares indican que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario durante una maniobra de rebase, lo que provocó el impacto frontal.

La fuerza del choque provocó graves daños en la camioneta, que terminó volcada sobre la carretera, mientras que el camión quedó detenido en la vía.

El accidente obligó además al cierre temporal de la autopista mientras se realizaban las labores de rescate y los peritajes correspondientes.

Tres jóvenes fallecieron en el percance

El choque dejó tres víctimas mortales, entre ellas Diego Osuna Miranda, de 17 años.

Las otras personas que perdieron la vida fueron Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna.

Además, tres jóvenes más resultaron lesionados, quienes fueron identificados como Andrés Gutiérrez Olvera, Eduardo Fleischmann De Garay y Alejandro Díaz Marín.Los heridos fueron trasladados a hospitales de Valle de Bravo para recibir atención médica.

Autoridades abren investigación

Tras el accidente, autoridades del Estado de México iniciaron una investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el choque.

Elementos de seguridad y personal de emergencias acudieron al lugar para asegurar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras que peritos comenzaron con las diligencias correspondientes.

El conductor del camión de carga fue presentado ante el Ministerio Público, como parte del proceso para esclarecer los hechos.

Marcelo Ebrard expresa condolencias

Tras darse a conocer el fallecimiento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó sus condolencias a la familia de Eduardo Osuna Osuna.

Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer . Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2026

“Lamento profundamente el fallecimiento de Diego Osuna Miranda. Mi solidaridad y condolencias para Eduardo Osuna Osuna y su familia en estos momentos tan difíciles”, escribió el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

El caso continúa bajo investigación para establecer las responsabilidades del accidente ocurrido en la carretera Toluca–Valle de Bravo.