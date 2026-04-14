Fallece Henry de 2 años tras ataque por muerte de 'El Mencho'

Tras el ataque, Henry fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció sedado e intubado debido a la gravedad de las quemaduras.

Henry, un niño de dos años, murió este domingo luego de permanecer hospitalizado por las graves quemaduras que sufrió durante un ataque a una tienda en Valle de Chalco, Estado de México. El menor presentaba lesiones en aproximadamente el 80% de su cuerpo, lo que complicó su estado de salud desde el inicio.

El fallecimiento ocurrió en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México, donde era atendido desde finales de febrero tras resultar herido en el incidente.

¿Cómo ocurrió el ataque en la tienda?

Los hechos se registraron el pasado 22 de febrero en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia San Miguel Xico. De acuerdo con las investigaciones, un grupo de personas llegó al lugar y lanzó un artefacto incendiario, presuntamente una bomba molotov.

Además, los agresores habrían rociado el establecimiento con un líquido inflamable antes de prender fuego, lo que provocó un incendio dentro del local. En ese momento, el menor se encontraba en el sitio junto a su padre y otra persona, quienes también resultaron lesionados.

Tras el ataque, Henry fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció sedado e intubado debido a la gravedad de las quemaduras y a las complicaciones respiratorias que presentaba.

A pesar de los esfuerzos médicos, las lesiones fueron determinantes y derivaron en su fallecimiento semanas después del ataque.

Detienen a siete por el ataque

Las autoridades informaron que al menos siete personas estarían relacionadas con el ataque. Hasta el momento, cuatro han sido detenidas, entre ellas un menor de edad.

Uno de los implicados ya fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.