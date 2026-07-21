Fallece el juez mexicano Alonso Gómez-Robledo Verduzco

El jurista mexicano Alonso Gómez-Robledo Verduzco formó parte entre 2014 y 2023 del Tribunal Internacional del Mar (ITLOS)

El juez mexicano Alonso Gómez-Robledo Verduzco, quien formó parte entre 2014 y 2023 del Tribunal Internacional del Mar (ITLOS), falleció el pasado 16 de julio, informó este lunes la corte de derecho marítimo, con sede en la ciudad portuaria de Hamburgo, en el norte de Alemania.

"Los miembros del Tribunal rinden homenaje a la contribución del juez Gómez-Robledo Verduzco al Derecho internacional del mar y honrarán su memoria", indicó el ITLOS en un comunicado, en el que informaron del fallecimiento del exmagistrado.

El ITLOS anunció la noticia del fallecimiento del mexicano "con gran pesar" dada la demostrada talla intelectual de Gómez-Robledo Verduzco.

"Fue catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje", señaló el ITLOS.

En su carrera profesional como jurista, Gómez-Robledo Verduzco también fue asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autor de numerosos libros y artículos sobre Derecho Internacional Público centrados en el Derecho del Mar y, entre otros temas, los derechos humanos.

El ITLOS, institución establecida por la ONU en 1996, resuelve controversias sobre interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidos sobre el Derecho el Mar, en vigor de 1994.