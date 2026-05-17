Falla en Tren Suburbano al AIFA provoca largas filas y retrasos

Las afectaciones provocaron largas filas en estaciones como Buenavista, Fortuna y Lechería, especialmente entre pasajeros que buscaban trasladarse al AIFA

Una falla en el Tren Suburbano con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) provocó retrasos de más de una hora durante la noche del 15 de mayo, pasajeros desalojados y aglomeraciones en distintas estaciones de la línea durante la noche del viernes.

El problema se registró cuando un convoy quedó detenido entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, afectando la circulación en el trayecto que conecta Buenavista con el AIFA.

Usuarios denunciaron que permanecieron atrapados dentro de los vagones durante varios minutos sin luz, sin ventilación y sin información clara sobre la falla, mientras el servicio comenzaba a saturarse en distintas terminales.

“Llevamos más de una hora detenidos y nadie nos dice qué está pasando”, reclamaron algunos pasajeros

Pasajeros caminaron cerca de las vías tras el desalojo

La interrupción obligó al desalojo de usuarios en algunos tramos de la línea. Videos difundidos en redes sociales mostraron a pasajeros descendiendo de los vagones mientras personal utilizaba linternas para coordinar la evacuación.

También circularon imágenes de personas caminando cerca de las vías mientras intentaban llegar a estaciones cercanas tras la suspensión parcial del servicio.

La administración del Tren Suburbano confirmó posteriormente que el sistema presentó una interrupción operativa y que las corridas continuaron bajo marcha lenta mientras técnicos trabajaban para restablecer la circulación.

Las afectaciones provocaron largas filas y saturación en estaciones como Buenavista, Fortuna y Lechería, especialmente entre pasajeros que buscaban trasladarse al AIFA o regresar hacia la Ciudad de México.

La falla ocurre apenas semanas después de la inauguración del nuevo ramal ferroviario hacia el AIFA, proyecto presentado por el Gobierno federal como una alternativa rápida para conectar la capital con el aeropuerto ubicado en el Estado de México.

Sin embargo, desde sus primeros días de operación comenzaron los reportes de retrasos, fallas eléctricas y tiempos de traslado mayores a los prometidos originalmente.

Usuarios han señalado que algunos recorridos han superado las dos horas en momentos de alta demanda, pese a que el trayecto fue anunciado con un tiempo aproximado de entre 39 y 50 minutos.

La línea Buenavista-AIFA inició operaciones el pasado 26 de abril y forma parte del proyecto ferroviario que busca fortalecer la conectividad hacia el aeropuerto y eventualmente ampliar la ruta hacia Pachuca.