Extranjero intenta callar a músico en Tepic y desata reclamos

De acuerdo con testigos, el hombre extranjero exigió al cantante que dejara de tocar, lo que provocó reclamos de los comerciantes: ¡Esto es México!

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un momento de tensión se vivió en un mercado de Tepic, Nayarit, después de que un turista extranjero presuntamente le reclamó a un músico callejero por interpretar canciones en el lugar. La situación generó molestia entre comerciantes y visitantes, quienes salieron en defensa del músico.

De acuerdo con testigos, el hombre extranjero exigió al cantante que dejara de tocar, lo que provocó una discusión que rápidamente llamó la atención de comerciantes y personas que se encontraban en el Mercado Juan Escutia realizando compras.

Ante la situación, varios comerciantes se acercaron para respaldar al músico y reclamar la actitud del extranjero, señalando que el artista forma parte del ambiente tradicional del mercado.

Comerciantes y transeúntes defienden al artista

Personas que presenciaron el incidente señalaron que el reclamo del turista generó indignación entre quienes estaban cerca, por lo que decidieron intervenir para evitar que la situación escalara.

Testigos que documentaron el momento en video aseguraron que comerciantes y transeúntes encararon al visitante para exigirle respeto hacia el músico y hacia las expresiones culturales del lugar: ¡Esto es México!, se escucha decir a una mujer.

Policía acudió al lugar, pero el turista se retiró

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, elementos de la policía acudieron al sitio tras recibir el reporte del altercado.

Sin embargo, las personas que presenciaron el hecho señalaron que el turista extranjero abandonó el lugar antes de que se aplicara alguna sanción.

El incidente generó debate en redes sociales, donde usuarios expresaron su apoyo al músico y defendieron su derecho a presentarse en espacios públicos.