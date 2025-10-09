Extraditan a presunto integrante del cartel La Unión Tepito

México informó que el acusado es requerido por un tribunal por posible posesión de drogas con fines de venta en la Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles de la extradición desde España de un presunto integrante del cartel La Unión Tepito, que opera principalmente en el centro del país.

En un comunicado, la FGR explicó que Ricardo 'R' fue extraditado desde Madrid, en cumplimiento con el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España.

La autoridad mexicana detalló que el acusado es requerido por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, "por su probable responsabilidad en un delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio".

La fiscalía precisó que Ricardo 'R' había sido detenido en México, sin especificar la fecha, junto con otras personas a quienes un juez les otorgó la libertad condicional.

"Pero el ahora extraditado no cumplió con lo ordenado por la autoridad y evadió la acción de la justicia", apuntó la FGR.

Posteriormente, la Fiscalía señaló que el Gobierno de España concedió la extradición al Gobierno de México, tras la detención del sujeto en ese país en junio pasado.

"Su entrega se realizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere", finalizó la autoridad.

Medios identificaron al acusado como Ricardo Israel Ramírez González, alias El Perky, presunto integrante de La Unión Tepito, un cartel con operaciones en el centro de México.

Según los reportes, el primer arresto de Ramírez González ocurrió en 2019.