Extorsión, robo 'hormiga' y asaltos golpean a empresas en México

Estos delitos concentraron 59% de los ilícitos contra negocios en 2025; el costo de la inseguridad ascendió a 115 mil 100 millones de pesos, reportó el INEGI

La extorsión, el robo "hormiga" y el asalto de bienes o dinero concentraron 59% de los delitos cometidos contra empresas en México durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo estimó que 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún ilícito, equivalente a 25.9% del total nacional, mientras que la incidencia delictiva alcanzó tres millones de casos, con un promedio de 2.2 delitos por establecimiento afectado.

La extorsión encabezó la lista de ilícitos, seguida del robo hormiga, con 954 casos por cada 10 mil unidades económicas, y el robo o asalto de bienes o dinero, con una tasa de 885.

Por actividad económica, el comercio registró la mayor proporción de establecimientos víctimas, con 30.5%, seguido de servicios, con 22.9%, e industria, con 18.8%.

Las empresas medianas reportaron el mayor porcentaje de victimización, con 51.9%, mientras que las grandes alcanzaron 48.4%, las pequeñas 41.5% y las microempresas 25.1%.

Sin embargo, los negocios de mayor tamaño registraron una frecuencia más elevada, con un promedio de 4.3 delitos por establecimiento de víctima.

El impacto de la delincuencia también se reflejó en las finanzas de los negocios. El costo de la inseguridad y el delito ascendió a 115 mil 100 millones de pesos durante 2025, equivalente a 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB), a lo que se sumaron 58 mil 900 millones destinados a medidas preventivas.

El costo promedio por unidad económica, al considerar pérdidas y gastos de protección, fue de 44 560 pesos. A este panorama se suma que el 91.8% de los delitos no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Además, en 75.4% de los casos denunciados que sí fueron investigados, las indagatorias permanecían en trámite o sin avances.

Guanajuato, Morelos y Tabasco concentran percepción de inseguridad

La percepción de inseguridad entre las empresas se mantuvo elevada durante 2026. Según la ENVE del Inegi, el 57.1% de las unidades económicas consideró que la delincuencia era uno de los problemas que más las afectaban.

Las entidades con mayor percepción de inseguridad fueron:

- Guanajuato: 71.3%.

- Morelos: 70.3%.

- Tabasco: 69.9%.

En contraste, los porcentajes más bajos se registraron en:

- Yucatán: 29.1%.

- Durango: 37.5%.

- Nayarit: 42.2%.

Otro factor de riesgo: El traslado de mercancías por carreteras y autopistas fue identificado como una de las actividades que generan mayor percepción de inseguridad, con 54.8%.