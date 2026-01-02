Extiende SRE condolencias a Suiza por incendio en Crans-Montana

Debido a la magnitud del siniestro, se activó una amplia movilización de servicios de emergencia, incluyendo bomberos, paramédicos y fuerzas de seguridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre su postura oficial tras el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, durante la madrugada de Año Nuevo, un hecho que dejó un saldo confirmado de 40 personas fallecidas y al menos 115 personas heridas, varias de ellas en estado crítico, de acuerdo con autoridades locales.

Postura oficial de la SRE tras el incendio en Suiza

En su comunicación, la SRE señaló que extiende su solidaridad a las víctimas y a las personas afectadas por el incendio, el cual se registró en un bar de Crans-Montana durante las celebraciones de fin de año. La dependencia destacó que se mantiene atenta al desarrollo de los acontecimientos y en coordinación con las autoridades locales.

Asimismo, la secretaría confirmó que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos mexicanos afectados por este incidente, según la información disponible a través de los canales diplomáticos.

Labor consular al pendiente de situación de connacionales

La Embajada de México en Suiza permanece en alerta desde que se tuvo conocimiento del suceso, con el objetivo de brindar asistencia consular en caso de que algún connacional lo requiera. La representación diplomática mantiene comunicación constante con las autoridades suizas para verificar cualquier posible afectación a personas de nacionalidad mexicana.

La SRE recordó que los servicios consulares están disponibles para atender emergencias y brindar orientación a quienes se encuentren en territorio suizo y necesiten apoyo, conforme a los protocolos establecidos.

Detalles del incendio en Crans-Montana

De acuerdo con la información confirmada por autoridades locales, el incendio se originó en un establecimiento nocturno de la estación alpina, en un contexto de alta afluencia debido a las celebraciones de fin de año. El fuego se propagó rápidamente, lo que derivó en un elevado número de víctimas y personas lesionadas.

Ante la magnitud del siniestro, se activó una amplia movilización de servicios de emergencia, incluyendo bomberos, paramédicos y fuerzas de seguridad, quienes trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y atender a los afectados.

Atención médica y coordinación internacional

Las autoridades suizas informaron que varios de los heridos presentan lesiones de gravedad, por lo que fue necesario coordinar el traslado de pacientes críticos a hospitales especializados, incluso en países vecinos, como parte de un operativo de atención médica internacional.

El caso continúa bajo investigación para determinar las causas del incendio y establecer las responsabilidades correspondientes, mientras las autoridades mantienen actualizaciones sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas.