La gobernadora Rocío Nahle vinculó el operativo en el que fue detenida la exfuncionaria con señalamientos de presunta extorsión y cobro de piso

Gloria Priscila Carrera Illescas, exregidora de Morena en Tierra Blanca, Veracruz, denunció que su detención en Alvarado fue ilegal y solicitó rectificar los señalamientos difundidos en su contra, después de que un juez federal ordenara su libertad el 8 de noviembre.

La exfuncionaria hizo público su posicionamiento el domingo 15 de noviembre, tras haber sido detenida el viernes 6 en el fraccionamiento Lomas del Sol y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como respaldo a su solicitud de réplica, presentó una copia parcial de una constancia de audiencia inicial, identificada con el encabezado del Centro de Justicia Penal Federal en Emiliano Zapata. El fragmento divulgado señala que la detención fue calificada de ilegal y que la orden de libertad se emitió a las 17:57 horas del 8 de noviembre.

Rechaza señalamientos y cuestiona el operativo

En su escrito, Carrera Illescas aseguró que elementos policiacos ingresaron al domicilio donde se encontraba sin una orden judicial en su contra y posteriormente la trasladaron ante el Ministerio Público.

También rechazó las versiones que la relacionaron con actividades delictivas y afirmó que la difusión de fotografías fuera de contexto y supuestos vínculos personales afectó su reputación, a su familia y a otras personas. Por ello, pidió aclaraciones mediante el ejercicio de su derecho de réplica.

La exregidora sostuvo que no existía una carpeta de investigación en su contra. Sin embargo, esa afirmación no pudo corroborarse con documentación oficial íntegra.

Señalamientos por extorsión, sin resolución de fondo pública

El 9 de noviembre, la gobernadora Rocío Nahle vinculó el operativo en el que fue detenida la exfuncionaria con señalamientos de presunta extorsión y cobro de piso. Hasta ahora, no se ha localizado información oficial pública que precise una imputación individualizada contra Carrera Illescas o las pruebas que se habrían presentado.

La constancia parcial difundida documenta la calificación de ilegalidad de la detención y la orden de libertad; no contiene una sentencia absolutoria ni una determinación sobre el fondo de los hechos investigados.

Carrera Illescas ocupó la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tierra Blanca durante el periodo 2022-2025. Los alcances completos de la decisión judicial y el estado de una eventual investigación permanecen sin aclararse públicamente.